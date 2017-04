Jeune beauté Noire

On a fait le parcours ensemble belle beauté noire sur la ligne orange jusqu'à Henri Bourassa et le bus 49. Je n'ai pas du la possibilité de vous parler. J'aimerais sincèrement vous revoir.vous portiez un t-shirt noir et blanc, une paire de bottes haute et une sorte de pantalon brun et un sac noir. Moi j'ai un sac adidas noir. Faites moi un siyal si vous vous reconnaissez. Au plaisir de vous lire belle noire au poteau du milieu.

homme-01, 6 avril 2017