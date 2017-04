A la recherche d une bonne compagnie

PBonjour ,je suis un homme qui a 40 ans mais on me donne souvent beaucoup moins que mon age ,des fois je dois meme sortir mon ID pour me croire ,je suis une personne sociale qui aime parler aux gens ,on me decrit comme une personne amusante et drole , spantannee ,j aime sortir peu importe l activite ,j aime la nature ,j aime sortir pour des soirees a deux sans avoir un plan ,bref je suis facile a vivre avec ,je cherche une femme belle ,intelligente ,pas plus que 35 ans qui aime profiter de la vie et simple et amusante ,si elle existe j aimerai bien la connaitre et j en serai ravi .

a la recheche du bonheur, 7 avril 2017