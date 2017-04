reponce a samuel 2

Okay samuel Je penses que c'est le temps de se dire les vrai affaire je t'est envoyer un message pour te dire qwue j'était interesser mais on dirai que tu na pas remarquer!!!! J,ai meme vu que tu avais prit de mes adjectifs pour ecrire ton autre message du jour d'après!! ;) Je dois dire que je suis encore interresser si toi tu l'est aussi je voudrais qu'on se rencontre si tu voudrais, j,aimerais quand meme tres sa! !! alors contacte moi ici si sa te tente okay?? A bientot xx

Mystérieuse women ;), 7 avril 2017