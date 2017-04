à toi la belle qui m’a arraché le sourire ce soir

j'étais assis dans le bus 33 Sud en direction de la station Langelier rédigeant un travail absorbant sur mon siège à l'arrière quand tu es rentrée autour de 23h. vêtue de noir et des chaussettes blanches, les écouteurs dans les oreilles... aussitôt rentrée dans l'autobus j'ai remarqué instinctivement ta présence, j'écris ce message dans l'espoir de te revoir... le courage m'a manqué de t'adresser le moindre mot mais tu m'as ravi le sourire et le tien était aussi beau quand en prenant mes écouteurs dans mon sac à dos j'ai laissé tomber un papier sans le savoir et que tu me l'as fait remarquer... tu es si belle et moi si craintif et hésitant...on est descendu et tous les deux avions pris le metro en direction de angrion... je suis descendu a viau ...tu as continué... je regardais en arrière voir si la chance me sourirait si tu descendrait aussi à viau hélas....tes cheveux tressés... la couleur de ta peau et le calme sur ton joli visage. je reste encore sous le charme. si tu te reconnais, je serai plus qu'heureux de te lire en retour.

le petit prince silencieux, 8 avril 2017