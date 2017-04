bonjour et bonne journée

Mystérieuse women moé tout jsuis intéressé,et jsuis intéressé a toi Mystérieuse women,moi jsuis a LAVAL-DES RAPIDES et j'ai 37ans j'ai pas denfants,pas marier-célibataire pas de voiture,et je rencontre toujours la personne dans un lieu public jsuis autonome j'ai une jobs en tent partiel jsuis pas riche,jsuis plus simple. L'amour ce n'est pas seulement de coucher ou d'avoir du sexe,L'amour c'est aussi aimer,soigner,respecter,partager,etre fidele et dédier du temps a la personne qu'on aime.

samuel, 8 avril 2017