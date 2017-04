Beau gars au foulard jaune

À toi le beau gars au foulard jaune sur la ligne verte, direction Angrignon samedi soir dernier. Ton look m'a envouté. Tu lisais un roman et tu n'as pas remarqué que je n'arrêtais pas de te regarder. J'ai trouvé très difficile de ne pas pouvoir te carresser et te serrer dans mes bras. Je t'ai trouvé si beau et si serieux à la fois. Si nous nous revoyons samedi prochain même ligne même heure, saches que j'aimerais passer un moment intime avec toi. Je serai là, fais moi signe. Sexygirl69@gmail.com

La fille à la jupe en cuir, 10 avril 2017