Le beau blond métro Place-D’Armes

Tu es souvent avec une blonde au manteau rose avec des lulus, est-ce ta copine? J'espère que non pcq j'aimerais qu'on se voit. Tu es toujours bien habillé et propre en plus d'être beau. Tu portes toujours un sac en bandoulière sur l'épaule . Tu m'inspires ...Appelle-moi :) 514-662-5200

Mitsou:), 11 avril 2017