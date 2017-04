A la belle blonde avc sac à dos avc »fleur »

Juste sublime...J'ai embarqué à McGill et on était dans l'avant dernier train. J'étais bouche bée, on s'est regardé plusieurs fois mais j'arrivais pas à sortir un mot malgré que ca me tentait de te demander ton numéro. Toi, une blonde avec un petit sac à doc avec des dessins en fleurs et un peu de couleur marron. Tu as débarqué à Charlevoix. Moi, j'avais des écouteurs ''mauve ou violet''. Je t'ai méme géné un peu lorsque tu voulais regarder la map du métro. J'aimerai te revoir, écris-moi.

Le gars avec des écouteurs Panasonic, 11 avril 2017