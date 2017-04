À la jolie fille de la ligne bleue

Dimanche vers 18:30 sur la ligne bleue en direction Snowdon, tu avais des pantalons foncés troués et des baskets noires. Tes cheveux sont foncés. Je portais un manteau navy et je suis blonde. Je lisais un livre et nos regards se sont croisés.

La fille blonde qui lit, 11 avril 2017