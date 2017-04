Tou dou dou…prochaine station… mon COCOEUR!

Tu as capté mon attention avec ta tête de lapine à la station Côcôte-des-Neiges alors que tu te dirigeais clairement faire la promotion des chococolats Giacocomo. J'étais assis à côcôté de toi, tu écoutais du Siscoco tu dégustais un cocopieux tacoco en sirotant un Cococa-Cocola. C'était la cocohut dans le wagon et je te cherchais comme dans un épisode de Cocolumbo. Ton parfum Cocococo de Chanel habite encore mes narines. Cocontacte-moi si tu as le goût de sortir du statu quoquo ou simplement pour un léger cocoït?

Cocolin de Cocowansville, 12 avril 2017