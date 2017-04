belle dame stm

lundi 10 mars vers 14h, vous etes entrée dans le vagon vers angrignon, ensemble gris, jupe et veste logo stm? nylon noirs et souliers noirs plats, assises face a moi chandail bleu, yeux bruns, jai vu le plus joli sourire, beaux cheveux bruns courts a l'epaule. je finisais le journal, je le pose a cote et vous me le demandez en sortan du vagon a meme temps, jai dit les meme vielles mauvaises nouvelles et j'ai eu un autre joli sourire, vous decendez charlevoix je pense??une vraie princesse, j'aimerais vous ecrire et dire plus?? repondez juste OUI madame stm au lomomcmc33@outlook.com

j'ai donne mon journal, 12 avril 2017