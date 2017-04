metro langelier

salut toi bel homme que j ai vue ce matin ( 12/4) qui embarquais dans la 33 langelier nord a partir du métro a 7h05 ce matin ,,homme coco rasé lunette petit pinch bien trimé kangourou noir écris derrière irish quelque chose et tu as débarqué au BMR coin de grande-prairie et langelier a 7h30 , je voulais juste dire que je te trouvais bel homme ta conjointe est chanceuse ,,moi je prend ce bus tout les mercredi et vendredi même heure je fumais la vapoteuse j ai un manteau noir foulard bleu

femme ronde blonde yeux bleux, 12 avril 2017