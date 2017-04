urgent

je suis comme luke luke je poursuit mon chemin et ma vie a travers les tempetes avec courage instints de survie et obtacles,mais je reste fort la plume es plus forte que l'épée le coeur en feux avec des épines et les blessures se cicatrices avec le temps et les années et je fonce en pleines dents dans la vie avec patience tolérence honneteté respect fidelement loyauté jsuis comme un livre pleins de mysteres de secrets damour de partages simplicité sagesses jsuis un gars dun peut partouts pleins de femmes mon aimer appréciée vue et jsuis revenue HEY HEY BOOsi tu me trouve pas contact moi jai facebook et j'ai le tel et une boite vocale et jsuis dans le botin annuaire,et jsuis en ville,mais je vient de la campagne avec lucioles chevreuils ,et aussi j'ai été adoptée et mordu=facons de parlé...parceque nimporte quel femmes peut madoptée,jsuis parlarbe calme et tu va maimer comme une folle,et je cest que tu me recherche regarde mes yeux cest la seule choses qui ne change pas la personne que jétais avant cétais pas moi,tout le mondes changes.

le passé., 14 avril 2017