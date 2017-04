Pourquoi il fallu que tu reviennes?

Tu es mon combat personnel. Je suis arrivée à t'oublier tu sais,deja deux ans! Mais qui oublies reellement son démon du passé. Tu me hantes ces jours-ci et je m'en tête à vouloir te contacter par tout les moyens qui me tombent sous les doigts. Tu m'avais pourtant bien fait comprendre par email ce que j'etais pour toi. Pourquoi? Je me le demande. Je n'ai rien a t'offrir, a part des ennuies. Et tu n'as rien n'a m'offrir non plus car pour toi, je suis une des nombreux passants. Cependant, Je n'arrête pas de me penser folle d'avoir imaginer, tout tes gestes, Tes regards, Etc... envers-moi. Au plaisir monsieur.

Quelqu'un qui cherche à comprendre, 15 avril 2017