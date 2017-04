j’ai une nouvelle

pour moi a mes yeux je ferais nimportequoi pour une femme jte comprend un HOMME cest précieux a tes yeux tu voudrais le controler et pas le partager et qui sois comme toi chere femme un peut badboy jaloux mais qui taime fort fort et qui aille envie de toi a touts les jours et qui regarde que toi,ca toujours été un bijoux une femme aux yeux d'un homme...le problemes c'est que tu lui fais pas confiance,parceque tu a peur qui te trompe avec une autres pas vrai,mais avec moi tu fais une grave erreur je ne trompe personnes,si tu tient a mavoir absolument absolument dans ta vie avec une confiance total,prend ton clavier et écris moi c'est pas sorcier et ont va mettre les choses au clair invite moi a aller prendre un café avec toi,j'ai touts mon temps,et je cest que tu a peur et que tu es sur tes gardes Si tu pense que jsuis juste la pour ton phusyque de la tete aux pied,c'est pas le cas,jsuis la pour toi que tu le veut ou pas ou que tu aille de la peur de l'admette ces ton problemes,moi jte veut parceque jetaime tu peut comprendre cela!!et j'ai besoin de toi.

bataille A SEATTLE, 15 avril 2017