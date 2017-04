Chère conductrice…

Tu conduisait l'autobus 30-855 sur la 139 Sud puis Nord. 2 fois tu m'a conduis, deux fois, tous deux, regards et sourires partagés. Je t'ai souhaiter Joyeuse pâques en sortant... Tu avait un bandeau sur la tête et des lunettes fumées monture dorée. Écrit moi ! sir_baz@hotmail.com

anon, 15 avril 2017