Mme en costume de frite

Nos regards un peu fatigués du long weekend de Pâques se sont croisé au lever du soleil à la station Champ-de-Mars direction Est. Tu portais un costume de frittes McDonald et une chandail en pieds de poules. Nous avons échangées de nombreux regards espiègles mais nous avons seulement échangé nos noms. J’espère te revoir bientôt.

Ton Lapin Frite, 17 avril 2017