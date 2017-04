Les Jolie creatures de montreal

Je me promenai dans la nuit sure les chemins de montreal ayant pour seul allié la justice. Le bruit du silence couvrant la rue couvert dun Leger Rideau de brouillard frais , je marchai et jappercu ces creatures ...non ces merveilles .Des femmes Dune beaute incroyable , bizarrement ces femmes degageaient une aura malefique et me foudroyant du regard Elle mensorcela moi le roi de la justice ..Je suis prisonier dune malediction ...Oui Une malediction de lamour pour tout les femme de la terre!

Batking le roi Des roi, 25 avril 2017