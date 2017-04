Mon Chum

Je vous désirais, mon meilleur ami, la raison derrière beaucoup de choses. J'ai pleuré pour toi, ton absence était en train d'applaudir. Je t'ai couru à une longue distance et j'ai arrêté dans ma voie une belle fleur bleue. Connais-tu froid et Souriant et en toute sécurité m'a maintenu au courant et j'espère qu'un jour vous reviendrons peut-être jamais.

Sunglasses in the Sun, 25 avril 2017