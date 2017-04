Homme inconnu aux cheveux blancs

A toi l'homme aux cheveux blancs que je vois tous les matins quand je monte dans le métro à Jean Talon.. Tu es un bel homme avec une belle prestance et un regard qui croise toujours le mien . On se retourne souvent le matin pour se regarder quand nos chemins se séparent à Berry Uqam vers 7h10 le matin. J'aimerai tellement ça pouvoir te parler mais je n'ose pas car peur du ridicule. J'aimerai tellement pouvoir te parler et prendre un café avec toi... Il me reste 3 jours pour pouvoir te parler au métro... J'espère que tu liras mon mot et te reconnaitra...

anon, 25 avril 2017