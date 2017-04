À toi le beau mec du Groupe Sécurité C.L.B–Ligne orange en direction Berri-Uqam 25 avril 2017

Nos regards se sont croisés dans le métro. Tu étais debout avec ta casquette et ta boucle d'oreille. J'étais assise à ta diagonale vêtue d'un manteau rouge et je ne pouvais pas m'empêcher de te regarder. Si te reconnais, n'hésite pas à me faire signe johanne0016@gmail.com

Jo_latte, 25 avril 2017