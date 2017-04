fidelité-honneteté-respect loyauté

dans la vie l'argents nachete personnes,l'amour et l'amitiée est plus fort que touts faut connaitre le coeur et la tete avant toutes choses,et la communication est importante certains homme son différent...si tu veut quelque choses de bon pas compliquer simple stable cequi faut cest la confiance,et je pourrais etre une personne important a ton coeur,moi jadore magasiner avec une femme prendre un verre manger en tete a tete jaime l'eau,jsuis le jours et la nuit,jsuis un bon confident,mais jai pas de caisse=bagnole=voiture,jsuis dans la trentaine avancer je cache pas mes sentiments j'ai été bien élevé la dessus soit rassurée et ne crains rien.

matis, 25 avril 2017