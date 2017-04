Jolie maman / Métro McGill

Affairée à déposer tes enfants à l'école (FACE), nos regards se sont malgré tout croisés, en cette pluvieuse matinée. J'ai cru apercevoir une étoile tatouée sur ta main... Tu as vu celles insufflées à mes yeux? Je te souhaite tous les bonheurs du monde réunis. Et je me souhaite de te croiser chaque matin...

Le mec avec la bague calavera, 26 avril 2017