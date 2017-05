A la madame sacoche léopard

Je sortait jeudi dernié du métro station Beaudry direction Honoré-Beaugrand quand mes oeils ont croiser ton body. T'avais des leggings brune comme normand bratwhaite et un kangourou teletubbies avec des taches de moutarde chois du président. Moi j'ai une civic avec un habitacle monter pis des gros mags de 15 pouces. Pour revenir toé, des que ma vision a croiser ta face, des pappillons ont voler entre mon 6 packs. J'aimerai beaucou te revoire au plus sacrant. On dis de moé que jsuis physicalement un mélange entre sylvain larocque et mister bean. J'ai une job stable chez Nortel, jsuis très gentil et délicat sauve quand on m'équeure sur mon petit machin. Tu peu me croiser au Beach Club, au bar Cléopatre ou dans la rue je fais des races du drag avek ma civic. J'espère te recrosser un jour !

Gros Big, 30 avril 2017