1er Mai « VOUS ÊTES BELLE » Sur Parc Avenue

Si on se revoyait... Devant la pharmacie Jean Coutu. Sous la pluie vous avez vu que j'essuyais mon siège de vélo avec une feuille de papier déjà trop trempée. Vous avez été chercher un linge dans votre auto de couleur bleue pour m'aider. Nous étions pressés, je vous ai remercié et dis que "VOUS ÊTES BELLE". Je suis bien charmé par les beaux yeux et le beau sourire qui ont été pour moi comme un soleil sous la pluie. Merci de me revenir si vous vous reconnaissez à la lecture de ce message. Fridoliny1974@gmail.com

Frido, 1 mai 2017