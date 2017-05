La jolie femme classique

Salut à toi mystérieuse femme. Nos regards se sont crois au terminus Longueuil. Tout comme moi, tu attendais dans la file pour prendre l'autobus la 4 de 16:40. Dans l'autobus, tu étais assis en diagonale de moi. Pour être plus précis, tu portais une jolie robe noir avec des collants noirs et un manteau beige. Tu as la peau bronzée avec des longs cheveux noirs. Honnêtement, en te regardant, j'ai eu des papillons en moi. Tu as un jolie regard. Je n'ai pas eu le courage de venir te parler en raison du nombre de personnes dans l'autobus. Si tu veux converser avec moi, écris moi à cette adresse courriel speedway1234@live.ca

L'homme noir avec un manteau rouge, 3 mai 2017