Tes yeux qui ont pas l’air de focus m’ont complètement charmés

Coucou toi mec dans la fleur de l'âge qui porte des broches sur tes dents, des fois des lunettes et des fois t'assumes juste de rien voir tu prends la 67 le soir direction joliette et tu portes aussi un keffieh j'ai l'impression que 50% de ton code génétique vient d'un arabe je me trompe? Tu parles souvent à ton ami qui est tellement moins drôle que toi en tout cas ton livre préféré c'est Percy Jackson et moi aussi je pense qu'on peut faire quelque chose tu m'as déjà proposé d'aller au centre des sciences avec toi j'ai refusé je regrette

La chix, 8 mai 2017