A toi

La discothèque n'étant pas l'endroit idéal pour rencontrer les bar est mon endroit de prédilection. Mes amis et moi étions à la table à faire des rasades. Cul-sec et conversation nonchalante. Tu es venu à ma rencontre et as engagé la conversation avec moi à l'écart. Tu peux me croire sur parole je te donne ta chance. Tu as pris ma main, nous avons cessé de parler et avons demandé du Pablo Nouvelle au DJ. Nous nous sommes mis à danser et je me mis à te faire la sérénade.

Ton télétubie, 9 mai 2017