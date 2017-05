Pour la fille qui fait 5’3 pis qui est noir pis qui a des cheveux brun

tous les matins dans la 67 st mich tu semble bete et morose. aurais tu besoin de soutient me dis je? pourtant tu est dune beauté astronomique imagine si tu avais un hommme romantique et culturé comme moi. tu reconais non seulement grace a mon regard charmeur mais par la pelle que je tien constant dans mes bras.jaime le jetski.a chaque fois jte vois je frisonne dans mon coat vert pale. parle moi la prochaine fois je t'aime. JE CAPOTE SUR LAURENT PAQUIN.

Balthazar Steevenarius, 9 mai 2017