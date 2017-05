Ce midi de Jean-Talon à Berri – veste verte et echarpe blanche.

Salut, On s'est croisé à 14h metro Jean-Talon et on était assis à côte dans le metro. Tu es descendu metro Berri-UQAM. Tu portais une veste verte et une écharpe blanche. J'ai pas pris le courage de te parler et me présenter, mais j'aurai du le faire. :) Au plaisir,

anon, 9 mai 2017