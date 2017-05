Merveille de la ligne 10 Nord des matins de semaine

Tu t'assoies et je me dis c'est merveilleux. Tu passes la langue sur tes lèvres et je me dis tiens, c'est merveilleux, elle a une langue. Ta main dans tes cheveux, c'est merveilleux, comment as-tu trouvé ça ? Tu respires, c'est merveilleux : tu transformes l'oxygène en chaleur, ta poitrine se soulève, c'est merveilleux. Tu regardes par la fenêtre, quel ennui, penses-tu, quelle merveille ! que je pense. Merveilleux, tout chez toi est merveilleux, c'est merveilleux.

Balthazar Tableraze, 11 mai 2017