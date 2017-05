je prefere continuer a rever

Alors que la realite est tomber entre les mains des mechants , je continue de rever au monde des gentils . explication : dans la realite rien se passe si laction ne vien pas de nous tandis que dans le reve je peux imaginer tout et nimport quoi et meme etre heureux dedans sans me casser la tete biensur alors , oui toi femme , je me met plutot a rever que me dire " hey va la parle pour la connaitre prendre son numero etc " mais je connais pas sa reponse alors sa risque detr " jai deja un copain " je suis paa interesse ou wtv.Qui risque rien na rien mais moi je prefere rever et rien avoir affaire avec la realite car elle est triste et mechante.. donc pour ceux qui aime rever comme moi ? continuer a rever pcq un jour les reves se realise surtout quand on sy attend le moins , croyez en vos reves et surtout en vous-meme . ps : " cetait trop beau pour etre vrai"

lhomme de Mars, 19 mai 2017