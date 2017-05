Très Bien

Ça fait longtemps que moi je te connais et toujours après la classe on va au métro. Ton sourire m'enchante tellement ! Tes yeux me captivent sans cesse ! Tu es si belle ! Je voulais juste te faire savoir comment tu es belle et que chaque fois que je te vois ,tu me fait sourire. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Prochaine station : Square-Victoria–OACI ! au revoir, à demain!

Ali, 19 mai 2017