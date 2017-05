aveux complet

moi j'ai pas d'enfants pas de cell-pas de dettes pas de cartes de crédits pas marier pas de copine nie fiancée célibataire pas de bagnole pas de permis de conduire pas riche,mais j'ai un toit de la nouritures une vie rangé autonome indépendant une jobs,dans le passer j'ai été commis ect ectjsuis un vrai gars un confident si une fille veut mavoir pour elle toute seule,ca va lui prendre des gans de boxes un bon caractere de L'amour et de L'amitiée solide et un coeur en or.

a la surface des choses., 20 mai 2017