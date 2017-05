Réponse: Déjà cinq ans

Et toi aussi, sois bien à l'aise pour me dire bonjour si on se voit. Durant ces cinq ans certaines choses ont changé et certaines choses sont restés pareilles. Quand je te parle des fois des sujets personnels ce n'est pas pour avoir une réaction de toi ou pour que tu me consoles, c'est seulement pour partager avec toi comme j'aurais partager avec quelqu'un avec qui je me sens proche. Je t'invite à m'écrire de temps en temps et à me donner de tes nouvelles. Je serais très ravie de te parler. Enfin j'espère que je m'adresse à la bonne personne et que c'est bien qui je pense. :)

..., 22 mai 2017