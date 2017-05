Réponse : À réponse: déjà 5 ans 25/Mai

Merci pour tes mots d'encouragement ! Ne sois pas triste de me dire qu'on s'est trompé, parce moi, je ne le suis pas ! C'est normal qu'il y a un petit peu de confusion ici, que les personnes s'entremêlent, à cause de l'anonymat... Écrire dans cette rubrique, c'est comme lancer une bouteille dans les flots agités de l'océan... Toi aussi, je te souhaite de revoir la personne à qui tu penses. En fait, j'avais écrit ce message dans le but de dire à quelqu'un, que malgré sa réponse (que je respecte), et qu'elle ne s'en fasse pas, je n'ai pas l'intention d'insister ! Mais cela n'empêche en rien, un sourire, un bonjour ou toute autres petites attentions lorsque l'on se croise, et je parle pour moi, aussi ... P.S., j'aurais bien voulu te répondre avant, mais le journal Métro éprouve des petits problèmes techniques, depuis hier ! Merci encore une fois de ta gentillesse et bon week-end... :)

M., 26 mai 2017