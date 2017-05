Tu es dans mes rêves les plus fous.

Lorsque je suis parti, tu as volé mon cœur. Maintenant je pense à toi. Maintenant je rêve à toi. Il faut croire que tu me manques... tu me manques grandement et j'ai l'étrange sentiment que tu penses à moi également. Il y a entre nous quelque chose de spécial, la vie nous appelle. Le destin s'en mêle... Je veux vivre près de ton coeur qui connecte tellement bien avec le mien. Oui, nous sommes différent mais derrière au fond , nous nous complétons. Je sais la situation n'est pas évidente mais je garde espoir de te revoir et enfin vivre la retrouvaille comme je rêve chaque nuit. Comme dans mes rêves les plus fous.

anon, 27 mai 2017