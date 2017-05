Belle blonde sportive

Toi, jolie petite blonde, sportive, aux souliers mauves.Tu passes souvent devant moi.Tu fais ton jogging, pendant que je prends ma pause, dans le parc.J'ai toujours le droit à un beau sourire de ta part.Tu es si belle, petite et bien musclé. Malheureusement, que tu cours un peu trop vite.Tu sembles tellement gentille. Si tu te reconnais, passe me voir à la même heure. Je serai là, à t'attendre avec le plus beau sourire. Au plaisir de te revoir!

..., 28 mai 2017