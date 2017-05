Bel homme aux initiales TV

À toi bel homme à la barbe, je voulais te féliciter pour le grand succès de ton entreprise. Jeune entrepreneur que tu es, tu as su te demarquer dans ton domaine. Qui d’autre que toi peux se vanter d’avoir pignon sur une même rue depuis 10 ans? J’ai eu la chance de te rencontrer à quelques reprises, rien de formel, juste un bonjour. Mais ces minimes instants, je cru percevoir un peu de toi, du vrai toi et non du toi public. Depuis, à chaque fois que je te croise, je me demande si tu es heureux et comblé. Ton regard est si mélancolique qu’il laisser apercevoir des regrets malgré le succès? Malheureursement, les lieux, l’endroit où l’on se croise ne me permettent d’échanger avec toi. J’aimerais tellement en connaitre plus, hélas je n’ai pas d’occasion pour le faire. Si tu te reconnais et tu souhaites échanger avec moi annakarenina021874@gmail.com

Anna Karenina, 29 mai 2017