À la conductrice du bus 470 Côte-Vertu.

Salut à toi jolie et jeune conductrice du bus 470 Côte-Vertu à 15h45, toute belle, timide et gêner à la fois, ton salut me fais chavirer quand j'embarque et ton bye à la prochaine me rend triste quand je débarque, car il faut que j'attendre au lendemain pour te revoir, mais au moins je te revois à tout les jours. La seule chose que j'aimerais voir ,c'est la couleur de tes yeux car tu portes toujours des verres fumées que te vont à merveille. Un bon café un jour peut-être? Ton plus fervant admirateur.

Ton fan no 1, 30 mai 2017