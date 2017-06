À toi, jeune fou

Georges a dit un jour que l'amour c'est pas comme une pinte de lait, ça se trouve pas toujours dans le frigidaire. Pourtant, l'amour c'est un peu comme le jambon et les bières fraîches. C'est bon c'est doux et ça fait du bien. À toi Ô jeune aventurier qui aime le jambon et les bières fraîches. Écris-moi et vivons d'amour, de Pabst et de raclettes !

Une grande fan du Métro Flirt, 1 juin 2017