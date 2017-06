Re : À anon / Tu es dans mes rêves les plus fous . 27 Mai

Je viens de tout juste de lire votre post ! Est-ce pour un homme ou pour une femme ??? Je ne sais pas pourquoi, mais ce que vous avez écrit me bouleverse et me rend si triste également, parce qu'on dirait que vous l'avez écrit spécialement à mon intention, parce que j'y ai vécu une petite histoire similaire, avec une personne, il y a quelques années, et cette personne en question, il m'arrive d'y penser, parfois, d'une façon nostalgique. Une histoire que je voudrais oublier, mais je n'y parviens toujours pas... Il y a beaucoup de femmes et d'hommes, dans tout le grand Montréal et sa banlieue, qui peuvent vivre ce genre de situations, à force de se côtoyer ou de se croiser souvent, dans une journée ! Mais le vôtre, votre message, il m'arrive tout droit au cœur... C'est un des plus beaux posts que j'ai lu ici ! P/S, Dommage que les commentaires y soient désactivés, autrement, j' y aurais placé cela sous votre post original au lieu d'écrire un autre post pour vous répondre. Merci et bonne soirée... :)

Les chaussures noires., 1 juin 2017