Vendredi 2 juin 22h15 Métro Joliette?

Toi, jeune homme, cheveux court, veston noir?, en attente de ton métro direction Angrignon. Moi, jeune femme, cheveux long et foncé, manteau kaki. J'étais assise dans le métro près de la vitre direction H-B. Nos regards se sont croisés...timide je suis, ton métro est arrivé, nous nous sommes regardés au travers les wagons défilants devant nous...puis si près l'un de l'autre, nous avons échangé un très beau sourire... Trop timide pour soutenir ton regard plus longtemps, mon métro est reparti mais j'ai gardé ce charmant sourire dans ma tête et sur mon visage jusqu'à la maison...

Isabelle, 2 juin 2017