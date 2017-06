A l’amour qui ne viendra plus

Ce message ne s'adresse a personne en particulier. Apres tant d'annees de rechercher l'ame soeur je me suis rendu compte de 2 choses, l'une que pas tout le monde n'est fait pour l'amour. Deux, que lorsque cette lecon est totalement comprise, vivre seul n'est plus un probleme. A force de te chercher en vein j'ai fini par comprendre que tu est peut etre tres loin, peut etre dans un autre pays, a te demander si j'existe et si je pense a quelqu'un comme toi. Le temps file et je dois accomplir plusieurs choses dans ma vie. Je ne peux plus investir d'avantage de temps de ma vie a ta chercher. J'esperait te trouver a chaque nouveau visage que je contemplait, chaque rose que j'offrait. Je souhaitee te rencontrer mais en vein. Desormais il faut que j'accepte ma realite... J'avais imaginer une femme qui pouvait m'aimer, dans mes reves elle n'avait pas de visage mais desormais ce reve restera inachever. je ne reverai plus a toi. Adieu

Jose, 5 juin 2017