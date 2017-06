Amour impossible

Malheureusement, j'ai aucune idée pourquoi je t'aime autant et je ne sais pas comment te le dire! Pourquoi, mon coeur a autant de sentiments pour toi? Pourquoi, je pense constament à toi? Pourquoi, je tiens toujours à te voir et essayer de passer du temps avec toi? Pourquoi, même si je sais que tu ne penses même pas une seconde à moi, je t'aime encore? Tu n'es pas obliger de m'aimer, mais si j'essaie de m'éloigner de toi, ne vient pas me chercher svp. C'est difficile de t'effacer de ma mémoire, mais j'ai confiance qu'un jour, je vais réussir.

Amour secrète, 9 juin 2017