Re à la Re de la Re : 5 ans déjà ,7 Juin.

Chère toi, je viens de lire ton message ,qui est publié,ce matin, dans la version papier du journal ! J'ai beaucoup hésité avant de te répondre. Merci, même si tu es assez directe dans tes phrases, pour ta grande franchise ! Je crois te reconnaitre, parce ce que ce que tu y as écrit, ressemble tellement à notre cas ! Ça me fait chaud au cœur de lire que t'es inquiétée, à mon sujet . Nous aurions du nous parler quand nous en avions l'occasion ! Malheureusement, nous l'avons pas fait, car nous avons eu peur... Oui, je sais, tu sembles me dire que tu as choisi un chemin différent, et moi, avec tristesse, je n'ai pas d'autre option que d'accepter tes décisions et tes choix, que je respecterai ! Si un jour, l'occasion de te croiser, se représente, ce que j'ai écrit dans mon post du 20 Mai, s'appliquera toujours, un sourire naturel et un salut ! Merci encore et bonne chance. :)

M., 9 juin 2017