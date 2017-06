Re à amour impossible

Dans la vie rien n est impossible il suffit d y croire fermement ,avoir le courage de montrer et aussi d assumer ses sentiments envers l autre personne car l homme est ondoyant et divers des fois la personne qu'on voit à l extérieur n est pas la vraie personne.Il y a toujours un moyen et je suis sure​ que si vous y mettez du courage vous parviendrez à rendre possible l impossible

Nounoun, 9 juin 2017