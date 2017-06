Re: coupable

Si tu as eu peur, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de réciproque et que vous avez passé du temps ensemble. Que dirais tu si elle voulait la même chose, te retrouver... Elle sait où tu es, tu sais où elle est, tu l'as rejeté. C'est à toi de la rattraper cette personne qui habite ton esprit et possiblement ton cœur. Elle t'attend

Trouve la, 11 juin 2017