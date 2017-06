Re à Re: anonyme/ « 5 ans déjà » / 10 Juin.

Sans être tout-à -fait sûr que c'est toi, je vais te répondre avec mon coeur, car j'ai l'étrange pressentiment que c'est toi qui me parle, comme si c'était ma propre conscience qui me parlait ! Oui, je comprends très bien et je sais ce que tu veux dire, la différence d'âge te faisait peur et quand j'ai manifesté certains sentiments à ton endroit, tu es devenue soudainement plus méfiante... Excuse-moi, pour la façon maladroite dont je m'y suis pris pour aborder le sujet ! J'aurais du, par la suite, aller te trouver et t'expliquer la raison de tout ça, pour te rassurer, mais je ne l'ai pas fait car je craignais ta réaction... Et je doute que c'est un peu pour ça que tu t'éloignais de moi... Mais il faut dire aussi, que je ne te voyais pas très souvent, et cela a joué contre moi ! Il n'y avait aucune arrière- pensée en moi ! Quand notre coeur bat la chamade pour une personne et que l'on sent que c'est réciproque, il faut se parler... Je te remercie, même si tu n'a rien à te reprocher, pour ta demande de pardon, tu es une grande dame et merci pour toute la correspondance que tu as entretenue avec moi, ici, sur cette plate-forme pendant quelques années, même si j'aurais préféré te dire tout ça de vive voix... J'ai été très honoré de connaître ! Bon week-end à toi également... :)

M., 11 juin 2017