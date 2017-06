Déni, colère, marchandage, tristesse, résignation & l’acceptation.

Mon amour je me suis résignée reconnaitre que je sois TON rejet!!!! Excellente nouvelle la gérison n'est pas loin, tes chaperons n'ont plus besoin de réouvrir les cicatrices, ils ne me trouveront plus... Le deuil vois tu est une étape importante dans une vie, dans toute situation pour experimenter et grandir...Je suis au dernier stade de ce merveilleux periple orchestrer par le destin (et non, ca ne fait pas de moi une personne irrationelle, selon le jugement de tes chaperons et chaperones, you have so many, congrats!!!).

Bref l'eau et le feu ne font pas un bon match!!!!, 12 juin 2017